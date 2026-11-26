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Longe dos palcos, Fábio Jr. descansa em uma fazenda avaliada em 12 milhões de reais no interior de São Paulo. Ao lado da mulher, Fernanda Pascucci, o cantor de 73 anos aproveita a rotina rural entre lago de pesca, plantações e animais. Confira os detalhes desse refúgio exclusivo.

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Longe dos palcos e de outros compromissos profissionais, Fábio Jr. encontrou um refúgio no interior de São Paulo para descansar e aproveitar a vida em família. Aos 73 anos, o cantor vive em uma fazenda em Cesário Lange, na região de Sorocaba (SP). A propriedade foi adquirida por ele na década de 1990 e vale cerca de 12 milhões de reais.

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O espaço reúne plantações de milho e cana-de-açúcar, hortas, pomares e criação de animais, incluindo cavalos e bois. A casa principal tem estilo rústico, com varandas cercadas de verde e redes para descanso. Na área externa, há piscina, churrasqueira, quadra de tênis e um lago onde o artista costuma pescar.

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O artista divide a rotina no campo com a mulher, a empresária Fernanda Pascucci, 49, com quem está desde 2011. Apesar da tranquilidade no interior, Fábio Jr. mantém uma agenda ativa de apresentações pelo país.

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