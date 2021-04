Lollapalooza é adiado mais uma vez e novas datas são marcadas para março

Os organizadores do festival Lollapalooza, que acontece anualmente em São Paulo, anunciaram nesta quarta-feira, 28, que o evento foi adiado mais uma vez. Agora, as novas datas marcadas são 25, 26 e 27 de março de 2022. Esta é a quarta vez que o festival tem suas datas modificadas em decorrência da pandemia do coronavírus.

Nas redes sociais, os organizadores afirmaram que os ingressos já comprados continuam valendo para as novas datas e que não há a opção de devolução dos ingressos. No texto, a organização escreveu: “É uma decisão difícil, mas sabemos que é uma escolha responsável para os nossos fãs, artistas, equipe, parceiros e toda a comunidade que rodeia o Lollapalooza Brasil”.

O primeiro adiamento ocorreu logo no início de 2020, quando o festival estava marcado para acontecer em abril. Foi remarcado para 2020 e logo depois para 2021. As mudanças de datam seguem o exemplo do Rock in Rio, que também adiou o evento para o ano que vem. Inicialmente, as bandas Guns N’ Roses, Strokes e Travis Scott seriam as principais atrações, porém, desde que o festival mudou de datas, nenhuma delas chegou a confirmar que se apresentaria novamente. Para a edição de 2022 não há nenhuma atração confirmada.

A 9º edição do Lollapalooza Brasil está oficialmente adiada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022. No site oficial você encontra todas as informações sobre ingressos e dúvidas gerais: https://t.co/zQd3ZhylBu pic.twitter.com/i3SRATq4kq — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) April 28, 2021

Leia a íntegra do comunicado:

“A 9ª edição do Lollapalooza Brasil está oficialmente adiada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022.

Nossa missão sempre foi e sempre será criar dias e noites incríveis para vocês, apaixonados por música. Momentos que arrepiam, que inspiram, que apaixonam, e que nunca saem da memória. Queríamos muito fazer mais uma edição inesquecível neste ano mas, com a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia, ficou cada vez mais claro que não será possível realizar em 2021 o fim de semana espetacular que vocês amam.

É uma decisão difícil, mas sabemos que é a escolha responsável para os nossos fãs, artistas, equipes, parceiros e toda comunidade que rodeia o Lollapalooza Brasil.

Vamos voltar mais fortes do que nunca em março de 2022 para um Lollapalooza histórico. Mal podemos esperar para encontrar vocês todos nos Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no ano que vem!

Os ingressos continuam válidos. No site oficial você encontra todas as informações sobre ingressos e dúvidas gerais: http://www.lollapaloozabr.com”.