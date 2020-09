Lollapalooza Brasil cancela edição 2020 e festival ocorrerá em 2021

A organização do Lollapalooza Brasil anunciou na noite desta sexta-feira, 4, que o festival não vai mais acontecer em dezembro de 2020. De acordo com comunicado, a próxima edição do festival será nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.

De acordo com os organizadores, os ingressos para o evento de 2020 continuam válidos para o próximo ano. Mas as atrações previstas para este ano, como Guns N’ Roses, The Strokes e Travis Scott, que estavam confirmados para dezembro, não estão previstos para 2021, já que a organização prometeu compartilhar um novo line-up.

O Lollapalooza Brasil não vai mais acontecer em dezembro de 2020 seguindo as orientações das autoridades de saúde nacionais. pic.twitter.com/hJI5dLLGx7 — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) September 4, 2020

A nona edição do Lollapalooza Brasil estava inicialmente marcada para abril de 2020, mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, o festival foi adiado para dezembro deste ano. Desde 2012, o evento acontece em São Paulo entre os meses de março e abril.

As edições do Chile e da Argentina também foram desmarcadas em 2020 e vão ocorrer apenas no ano que vem.