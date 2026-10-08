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Cultura

Confira o line-up completo do Lollapalooza 2027

Evento acontece entre os dias 19 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h03 | Atualizado em 8 out 2026, 12h29
Artistas que marcaram presença no Lollapalooza Brasil 2025 se apresentam na edição do festival em Chicago.
Lollapalooza divulgou line-up completo de 2027 (Lollapalooza/Divulgação)
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Confira o line-up completo do Lollapalooza 2027 Priorize VEJA no Google

O Lollapalooza Brasil anunciou, na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, o line-up completo do festival para o próximo ano. A 14a edição do evento no país acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os principais nomes estão Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens Of The Stone Age e The Neighbourhood. Também irão se apresentar Sombr, Mochakk, Dominik Fike, Cage The Elephant, entre outros. Confira a postagem feita pela organização via Instagram:

Os ingressos Lolla Pass, que dão acesso aos três dias de evento, já estão à venda pelo site Ticketmaster Brasil. Estarão disponíveis ingressos dos setores Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, nas modalidades inteira, meia-entrada e entrada social.

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