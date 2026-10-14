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Cultura

Lolla Bangalô: Lollapalooza terá espaço VIP com pacotes de até 192 000 reais

Nova opção do festival oferece comida e bebida à vontade, além de espaço para vinte convidados com vista privilegiada

Por Lucas Almeida 14 out 2026, 16h42 | Atualizado em 14 out 2026, 17h03
Três pessoas observam um show do Lollapalooza de uma varanda elevada, com um pôr do sol alaranjado no horizonte. A multidão preenche o campo à frente do palco iluminado com luzes coloridas.
Lolla Bangalô (Reprodução/Divulgação)
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O Lollapalooza anunciou as atrações de cada dia da edição de 2027 nesta quarta-feira, 14, e, com o anúncio, veio outra novidade. O festival terá um novo espaço exclusivo chamado Lolla Bangalô, espécie de camarote com capacidade para até vinte pessoas, que custará 80 000 reais por dia ou 192 000 reais pelos três dias de evento.

Além dos vinte ingressos incluídos, o valor contempla transporte exclusivo, comida e bebida à vontade e, principalmente, um espaço coberto e mobiliado, reservado aos convidados, com vista privilegiada para o palco Budweiser, que recebe as principais atrações do evento.

No pacote de três dias, a nova modalidade sai por 9 600 reais para cada um dos vinte convidados. O valor fica acima do Lolla Lounge, modalidade mais premium até a última edição, que também oferece transporte, comida e bebida, mas não fica tão próxima ao palco. Para esta edição, a inteira do Lounge no segundo lote custa 5 342,40 reais, já com as taxas da plataforma Ticketmaster. A pista, opção mais acessível do festival, sai por 2 822,40 reais a inteira no mesmo lote.

A próxima edição do Lollapalooza acontecerá entre 19 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento terá shows de artistas como The Killers, Travis Scott, David Guetta, Charli XCX, Cage the Elephant e Fontaines D.C.

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