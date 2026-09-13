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Cultura

O que fez Lola Young ir às lágrimas durante estreia no Rock in Rio

Cantora se apresentou no festival neste domingo, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 20h57 | Atualizado em 13 set 2026, 22h00
Cantora com cabelo escuro e maquiagem rosada, usando colar de pérolas e blusa preta com listras douradas, canta com a boca aberta e olhos fechados, segurando um microfone. À direita, a mesma cantora em um palco escuro, iluminada por luzes roxas, com a plateia ao fundo
Lola Young no Rock in Rio (TV/Reprodução)
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O que fez Lola Young ir às lágrimas durante estreia no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

A cantora britânica Lola Young levou sua intensidade emocional ao palco do Rock in Rio neste domingo, 13. Em sua estreia no festival, a artista foi às lágrimas durante a apresentação no Palco Mundo, reforçando a fama de se entregar completamente às músicas.

“Eu estava pensando outro dia sobre as guerras e a ascensão da inteligência artificial, e fico muito feliz de ainda podermos fazer isso juntos. Vocês são a melhor plateia da minha vida. Vou me recompor para as últimas músicas”, desabafou a cantora, bastante emocionada, ao final de Spiders.

O show aconteceu no último dia do evento, que também teve Ivete Sangalo e Zara Larsson na programação.

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Rock in Rio
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