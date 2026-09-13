O que fez Lola Young ir às lágrimas durante estreia no Rock in Rio
Cantora se apresentou no festival neste domingo, 13
A cantora britânica Lola Young levou sua intensidade emocional ao palco do Rock in Rio neste domingo, 13. Em sua estreia no festival, a artista foi às lágrimas durante a apresentação no Palco Mundo, reforçando a fama de se entregar completamente às músicas.
“Eu estava pensando outro dia sobre as guerras e a ascensão da inteligência artificial, e fico muito feliz de ainda podermos fazer isso juntos. Vocês são a melhor plateia da minha vida. Vou me recompor para as últimas músicas”, desabafou a cantora, bastante emocionada, ao final de Spiders.
O show aconteceu no último dia do evento, que também teve Ivete Sangalo e Zara Larsson na programação.
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