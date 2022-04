Liz Sheridan, atriz que interpretava a mãe de Seinfeld, morre aos 93 anos

A atriz Liz Sheridan, que ficou conhecida por interpretar a mãe de Jerry Seinfeld, Helen, na série de TV do humorista, morreu de causas naturais nesta sexta-feira, 15, cinco dias após o seu aniversário de 93 anos. No papel, ela dava vida a uma mãe super-protetora que vivia com o marido aposentado na Flórida. Um de seus bordões como mãe coruja era: “como alguém pode não gostar dele?”.

Nascida em Nova York, Sheridan começou a carreira em musicais da Broadway, como em Happy End, de 1977, ao lado de Meryl Streep e Christoper Lloyd. Anos depois, mudou-se para Los Angeles, onde fez pequenos papéis em séries como Newhart, Who’s The Boss e Family Ties.

Seu primeiro grande papel na TV veio em 1986, como a vizinha intrometida Raquel Ochmonek, em Alf. Quatro anos depois, ela foi escalada como mãe de Jerry Seinfeld na TV. Além dos quatro protagonistas, os personagens George Constanza, Kramer e Elaine, a mãe de Seinfeld foi a única a aparecer em todas as temporadas, sempre interpretado por Liz.

A atriz também ficou conhecida por namorar James Dean no início dos anos 1950, uma experiência que ela relatou no livro Dizzy & Jimmy: My Life With James Dean: A Love Story. Coincidentemente, a morte de Liz foi precedida duas semanas antes por Estelle Harris, que interpretou a mãe de George Constanza. Harris morreu aos 93 anos, em 2 de abril.