O livro “Mistérios sob o Céu de Alcântara”, o primeiro de ficção do advogado Alexandre Maia Lago, usa como pano de fundo o acidente na Base de Alcântara (MA), em 2003, para narrar uma trama de suspense e espionagem.

Na vida real, um incêndio explodiu um foguete e matou 21 técnicos, no maior acidente da história do programa espacial brasileiro.

Já a obra literária se passa na comunidade quilombola nas proximidades da base. O protagonista é o pintor Vão Grogue, que, junto com Messias, seu amigo comerciante, passa a observar turistas e forasteiros de conduta duvidosa.

Após o acidente, o coronel e investigador-chefe José Cândido Pasqualini chega ao local para conduzir um inquérito sobre o desastre e impõe um clima de vigilância sobre a população civil.

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O livro passou mais de 20 anos na gaveta, até que ganhou o incentivo de publicação da historiadora Mary Del Priore, que assina o texto da quarta capa.

O lançamento será no dia 25 de novembro, a partir das 18h30, na livraria Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, com um bate-papo com o crítico literário, poeta e contista Luiz Otávio Oliani.

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Alexandre Maia Lago faz parte das academias Maranhense e Ludovicense de Letras e já lançou livros de não ficção, como “Letras de Sempre”.