Livro sobre a trajetória da primeira-ministra mais jovem do mundo chega ao Brasil

Chega ao Brasil o livro “Esperança em Ação”, de Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia e uma das líderes políticas mais reconhecidas de sua geração. A obra combina narrativa pessoal, bastidores do poder e um olhar prático e crítico sobre liderança em cenários de alta pressão. Publicada simultaneamente em mais de 19 países, a obra reforça seu caráter global e sua relevância em diferentes contextos culturais e políticos.

No Brasil, chega em um momento em que discussões sobre renovação de lideranças, diversidade e responsabilidade social ganham cada vez mais espaço.

Conhecida internacionalmente por se tornar, aos 34 anos, a chefe de governo mais jovem do mundo, Marin compartilha no livro sua trajetória marcada por resiliência, quebra de barreiras e decisões tomadas em momentos críticos da história recente. Mais do que uma autobiografia, “Esperança em Ação” se apresenta como um estudo contemporâneo sobre liderança real, que é exercida quando não há respostas fáceis.

Ao longo da obra, a autora revisita episódios centrais de seu mandato, como a condução da Finlândia durante a pandemia da covid-19; a resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia e o processo histórico de adesão do país à Otan — o mais rápido já registrado pela aliança. Esses acontecimentos servem como pano de fundo para discutir temas como: tomada de decisão sob pressão, negociação estratégica e responsabilidade política em escala global.

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Diferentemente de modelos tradicionais baseados em autoridade hierárquica e distanciamento, a autora propõe uma nova abordagem, em que liderar significa agir com clareza de propósito, assumir vulnerabilidades e manter coerência entre valores pessoais e decisões públicas. Nesse sentido, a obra dialoga diretamente com uma geração que não se reconhece nos padrões clássicos de poder e busca formas mais humanas, diversas e transparentes de liderança.

O livro também se posiciona como um convite à ação. Para Marin, esperança não é um conceito abstrato, mas uma prática concreta — algo que se constrói por meio de decisões, posicionamentos e responsabilidade coletiva. Ao compartilhar sua experiência, ela incentiva leitores a reconhecerem seu próprio potencial de impacto, independentemente do cargo ou contexto em que atuam.

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Mais do que um relato político biográfico tradicional, “Esperança em Ação” se estabelece como um manifesto contemporâneo sobre liderança com propósito, em um verdadeiro guia para quem precisa tomar decisões difíceis, enfrentar ambientes desafiadores e transformar incerteza ou esperança em ação concreta.