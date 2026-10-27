Livro reúne contos com histórias de amadurecimento em meio a acontecimentos cotidianos

O escritor estreante e professor de literatura Daniel Hiato reúne no livro “Três vezes a mesma palavra” sete contos que envolvem acontecimentos cotidianos, mas que, ao mesmo tempo, abordam grandes dramas humanos, como identidade, amizade, memória e medo.

O livro inicia com “Meu amigo Naru”, conto que narra a entrada de um adolescente na vida social de uma maneira um tanto inusitada. No lugar das festinhas, das paqueras e das bebedeiras, um campeonato de palavras, no qual o protagonista tateia sua identidade. Ao se ver perdido no meio do jogo, ele entra em contato com suas fraquezas e descobre a melhor maneira de contorná-las.

O segundo conto, “Beleza da aleatoriedade”, conta a história de um cabo da Polícia Militar, em vias de ser promovido, que, para saciar seu amor pela literatura, começa a cursar faculdade de Letras. Nesse ínterim, apaixona-se pela filha de um professor com quem desenvolveu uma relação de profunda amizade.

“Doguinho Mapu”, terceira história do livro, é contada a partir da perspectiva de uma criança que relata uma lembrança traumatizante envolvendo seu irmão, o cachorrinho de estimação deles e um preso em saída temporária.

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Em “Pente fino”, a narradora é um piolho, que descreve a dinâmica de uma família (a mãe, o filho e a empregada da casa) após sua chegada.

Quinto conto da obra, “Chucri Zaidan” aborda a rotina dentro de uma empresa localizada na avenida de mesmo nome em São Paulo, conhecida por abrigar grandes corporações, para tratar dos laços de amizade entre dois de seus funcionários.

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“Morangos para sempre” tem em seu título uma referência aos Beatles e acompanha um corretor de imóveis enclausurado em um carro, a caminho de um compromisso que pode definir sua vida profissional, tendo que lidar com pressões diversas e fatos cotidianos, enquanto sua mente viaja por lembranças e divagações existenciais.

A última história é “Nua com brinco”, que foca na relação com acontecimentos do passado e na sexualidade.