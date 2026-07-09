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Cultura

Livro que investiga os limites da compreensão sobre vida, morte e consciência chega ao Brasil

Baseada em pesquisas científicas, obra apresenta perspectiva sobre um mistério da existência: o que acontece com a consciência quando nos aproximamos da morte

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 18h30
Capa do livro Morte Lúcida de Sam Parnia, com fundo preto e um cérebro azul brilhante no centro, emitindo ondas elétricas que formam um eletrocardiograma. O título e o nome do autor estão em branco, e a frase A Nova Ciência que Está Revolucionando Nossa Compreensão Acerca da Vida e da Morte aparece abaixo do cérebro
Livro Morte Lúcida (Divulgação/Divulgação)
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Chega ao Brasil como lançamento da Editora Cultrix “Morte Lúcida – A Nova Ciência que Está Revolucionando Nossa Compreensão Acerca da Vida e da Morte”, do médico e pesquisador Sam Parnia, uma das principais referências internacionais no campo de estudos sobre ressuscitação e da consciência humana.

Baseada em décadas de pesquisas clínicas e científicas, a obra apresenta uma nova perspectiva sobre um dos maiores mistérios da existência: o que acontece com a consciência quando nos aproximamos da morte.

Reconhecido mundialmente por seus estudos sobre parada cardíaca, reanimação e experiências de quase morte, Parnia atua como Diretor de Pesquisa em Cuidados Intensivos e Ressuscitação na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York (NYU) e lidera importantes investigações multicêntricas nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Após 30 anos de pesquisas, ele reuniu em “Morte Lúcida” evidências científicas, relatos de pacientes e avanços tecnológicos que ampliam a compreensão dos limites entre vida e morte, e nos traz uma pergunta tão antiga quanto a própria humanidade: a morte representa realmente um ponto-final absoluto?

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Ao longo do livro, o autor apresenta descobertas que desafiam concepções consolidadas da medicina e da cultura contemporânea, sugerindo que o processo de morrer é mais complexo do que tradicionalmente se acreditava.

Segundo as pesquisas reunidas por Parnia, a consciência pode persistir por mais tempo do que se imaginava após a interrupção das funções vitais, abrindo novas possibilidades de investigação científica.

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Dividido em cinco partes, “Morte Lúcida” explora desde os fundamentos biológicos da morte até os estudos mais recentes sobre atividade cerebral durante estados críticos, e introduz estudos sobre tecnologias que permitem observar o cérebro em seus momentos finais, analisa padrões recorrentes em relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e discute questões fundamentais sobre identidade, memória, consciência e a natureza do eu, combinando rigor científico e reflexão existencial.

Sem recorrer a interpretações religiosas ou especulações sensacionalistas, Parnia propõe uma abordagem baseada em dados clínicos e observações empíricas, tornando acessível ao público um campo de pesquisa que vem ganhando relevância crescente nas últimas décadas.

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Ao mesmo tempo, ele convida o leitor a refletir sobre o impacto dessas descobertas em áreas que vão da medicina à filosofia e sobre a forma como encaramos a própria vida.

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