Livro que investiga os limites da compreensão sobre vida, morte e consciência chega ao Brasil
Baseada em pesquisas científicas, obra apresenta perspectiva sobre um mistério da existência: o que acontece com a consciência quando nos aproximamos da morte
Chega ao Brasil como lançamento da Editora Cultrix “Morte Lúcida – A Nova Ciência que Está Revolucionando Nossa Compreensão Acerca da Vida e da Morte”, do médico e pesquisador Sam Parnia, uma das principais referências internacionais no campo de estudos sobre ressuscitação e da consciência humana.
Baseada em décadas de pesquisas clínicas e científicas, a obra apresenta uma nova perspectiva sobre um dos maiores mistérios da existência: o que acontece com a consciência quando nos aproximamos da morte.
Reconhecido mundialmente por seus estudos sobre parada cardíaca, reanimação e experiências de quase morte, Parnia atua como Diretor de Pesquisa em Cuidados Intensivos e Ressuscitação na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York (NYU) e lidera importantes investigações multicêntricas nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Após 30 anos de pesquisas, ele reuniu em “Morte Lúcida” evidências científicas, relatos de pacientes e avanços tecnológicos que ampliam a compreensão dos limites entre vida e morte, e nos traz uma pergunta tão antiga quanto a própria humanidade: a morte representa realmente um ponto-final absoluto?
Ao longo do livro, o autor apresenta descobertas que desafiam concepções consolidadas da medicina e da cultura contemporânea, sugerindo que o processo de morrer é mais complexo do que tradicionalmente se acreditava.
Segundo as pesquisas reunidas por Parnia, a consciência pode persistir por mais tempo do que se imaginava após a interrupção das funções vitais, abrindo novas possibilidades de investigação científica.
Dividido em cinco partes, “Morte Lúcida” explora desde os fundamentos biológicos da morte até os estudos mais recentes sobre atividade cerebral durante estados críticos, e introduz estudos sobre tecnologias que permitem observar o cérebro em seus momentos finais, analisa padrões recorrentes em relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e discute questões fundamentais sobre identidade, memória, consciência e a natureza do eu, combinando rigor científico e reflexão existencial.
Sem recorrer a interpretações religiosas ou especulações sensacionalistas, Parnia propõe uma abordagem baseada em dados clínicos e observações empíricas, tornando acessível ao público um campo de pesquisa que vem ganhando relevância crescente nas últimas décadas.
Ao mesmo tempo, ele convida o leitor a refletir sobre o impacto dessas descobertas em áreas que vão da medicina à filosofia e sobre a forma como encaramos a própria vida.