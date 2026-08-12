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Cultura

Livro propõe ‘desaceleração consciente’ diante do ritmo acelerado da vida moderna

Em 'Leia se (não) estiver ocupado', Júlio Cesar Rodrigues questiona a hiperconectividade e a busca por ocupação constante

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 18h30 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h31
Homem de meia-idade, cabelo grisalho e camisa social cinza, segura um livro aberto com capa vermelha. Ele sorri levemente, posando em frente a uma estante de madeira clara com livros e objetos decorativos
Júlio Cesar Rodrigues autor de Leia se (não) estiver ocupado (João Gabriel Dias/Divulgação)
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Livro propõe ‘desaceleração consciente’ diante do ritmo acelerado da vida moderna Priorizar nos meus resultados Google

Na próxima semana, a obra Leia se (não) estiver ocupado, do advogado e jornalista Júlio Cesar Rodrigues, chega às livrarias para propor uma reflexão sobre a hiperconectividade e o ritmo acelerado da vida moderna. A coletânea de crônicas alterna entre o humor e a filosofia, recordando memórias afetivas e as banalidades do cotidiano para criticar a ideia de que a ocupação constante seja sinônimo de prestígio na sociedade.

O autor aponta os impactos das notificações digitais incessantes, demonstrando como elas fragmentam a atenção e geram isolamento social. Diante desse cenário, os leitores são convidados a adotar em suas rotinas uma desaceleração consciente, movimento que possibilita o resgate do valor do silêncio e da paciência em um mundo dominado pela pressa tecnológica.

O livro, que será lançado na quinta-feira (20), é estruturado em oito partes que indicam que a verdadeira riqueza está na capacidade de contemplar os pequenos detalhes. A obra funciona como um manifesto em defesa do ócio criativo e das pausas necessárias para a conexão real com o presente.

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Capa do livro Leia Se (Não) Estiver Ocupado de Júlio Cesar Rodrigues, com fundo verde-limão. No topo, uma bateria desenhada em traços marrons. Na parte inferior, um homem de óculos e boné, sentado em uma poltrona, segurando uma xícara fumegante. O título principal está em letras pretas e vermelhas, e o subtítulo certas crônicas em marrom. No canto inferior direito, o logo da editora Labrador, um cachorro marrom
Capa de Leia se (não) estiver ocupado (.//Divulgação)
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Ficha Técnica

  • Editora: Editora Labrador

  • Data de publicação: 20 de agosto de 2026

  • Edição:

  • Idioma: Português

  • Páginas: 192

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