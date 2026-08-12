Livro propõe ‘desaceleração consciente’ diante do ritmo acelerado da vida moderna

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Na próxima semana, a obra “Leia se (não) estiver ocupado”, do advogado e jornalista Júlio Cesar Rodrigues, chega às livrarias. O livro propõe uma reflexão sobre a hiperconectividade e o ritmo acelerado da vida moderna, criticando a ideia de que a ocupação constante seja sinônimo de prestígio. Convida os leitores a adotar uma desaceleração consciente, resgatando o valor do silêncio e da paciência. É um manifesto em defesa do ócio criativo e das pausas necessárias para a conexão real com o presente.

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Na próxima semana, a obra Leia se (não) estiver ocupado, do advogado e jornalista Júlio Cesar Rodrigues, chega às livrarias para propor uma reflexão sobre a hiperconectividade e o ritmo acelerado da vida moderna. A coletânea de crônicas alterna entre o humor e a filosofia, recordando memórias afetivas e as banalidades do cotidiano para criticar a ideia de que a ocupação constante seja sinônimo de prestígio na sociedade.

O autor aponta os impactos das notificações digitais incessantes, demonstrando como elas fragmentam a atenção e geram isolamento social. Diante desse cenário, os leitores são convidados a adotar em suas rotinas uma desaceleração consciente, movimento que possibilita o resgate do valor do silêncio e da paciência em um mundo dominado pela pressa tecnológica.

O livro, que será lançado na quinta-feira (20), é estruturado em oito partes que indicam que a verdadeira riqueza está na capacidade de contemplar os pequenos detalhes. A obra funciona como um manifesto em defesa do ócio criativo e das pausas necessárias para a conexão real com o presente.

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Ficha Técnica

Editora: Editora Labrador

Data de publicação: 20 de agosto de 2026

Edição: 1ª

Idioma: Português

Páginas: 192