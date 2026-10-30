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Cultura

Livro ‘Os Imortais’, de Paulliny Tort, será adaptado para o cinema

RT Features, de Rodrigo Teixeira, uma das produtoras por trás de 'Ainda Estou Aqui', levará às telas o romance premiado pela Biblioteca Nacional

Por Lucas Almeida, Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h16 | Atualizado em 30 out 2026, 11h43
Mulher de pele morena e cabelos pretos longos, usando blusa de gola alta preta, olhando para a direita com expressão pensativa, contra um fundo cinza liso
Paulliny Tort (Renato Parada/Divulgação)
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Livro ‘Os Imortais’, de Paulliny Tort, será adaptado para o cinema Priorize VEJA no Google

Os Imortais, romance da jornalista e escritora Paulliny Tort, vai ganhar as telas. A RT Features, produtora de Rodrigo Teixeira, com ampla atuação no mercado e um dos nomes por trás de Ainda Estou Aqui, adquiriu os direitos de adaptação do livro, lançado este ano pela Fósforo. “Eu fiquei maravilhado quando li este livro”, afirma Teixeira. “Paulliny Tort entrega uma dimensão épica em cada palavra e, ao mesmo tempo, aborda questões universais sobre a humanidade, e isso torna esse projeto especialmente instigante para nós. Não poderíamos estar mais entusiasmados em levar essa história para o cinema.”

O romance se tornou um dos mais comentados de 2026 e chegou à quinta reimpressão em agosto. Convidada da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), Paulliny emplacou o terceiro livro mais vendido do evento. Em outubro, levou o prêmio Machado de Assis de melhor romance, da Fundação Biblioteca Nacional. A trajetória agora deve cruzar fronteiras. Os Imortais será publicado nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, Espanha, Catalunha, na Polônia e Itália.

Escrito com o fôlego de uma epopeia, Os Imortais recua milhares de anos, a um tempo anterior à linguagem como a conhecemos. Guiado por figuras chamadas apenas de Homem, Mulher e Velha, um clã de neandertais atravessa territórios hostis, entre a fome e o frio, em busca de sobrevivência. O rumo muda quando, depois de um confronto com outro grupo, uma menina sapiens passa a viver entre eles. Do encontro entre as duas espécies, Paulliny constrói uma fábula sobre a origem daquilo que nos torna humanos.

Capa de livro com um artefato de pedra lascada marrom-escuro, pontiagudo na parte superior, sobre um fundo cinza. O título OS IMORTAIS está em letras brancas vazadas, com o OS e parte do IMOR sobre a pedra. Abaixo, PAULLINY TORT em branco
(//Divulgação)
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Nascida em Brasília, Paulliny é mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília (UNB). Estreou na ficção em 2016 com Allegro Ma Non Troppo (Oito e Meio), semifinalista do Prêmio Oceanos. Em 2021, publicou Erva Brava (Fósforo), seu primeiro livro de contos, vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

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A obra chega a uma casa acostumada a transformar páginas em cinema. Teixeira esteve envolvido em O Filho Eterno, versão do premiado romance de Cristovão Tezza, e Ainda Estou Aqui, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva e vencedor do Oscar de melhor filme internacional. No exterior, a RT assina títulos como Frances Ha, A Bruxa e Me Chame Pelo Seu Nome, vencedor do Oscar de roteiro adaptado em 2018. Fundada em 2005, a empresa completa 20 anos em 2026, ano em que emplacou Paper Tiger, de James Gray, na disputa pela Palma de Ouro em Cannes. A produtora também acaba de concluir as filmagens de Zero K, adaptação do romance homônimo de Don DeLillo, em São Paulo, e deve filmar, ainda este ano, Não Fossem As Sílabas do Sábado, sucesso literário de Mariana Salomão Carrara.

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