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Cultura

Livro mergulha na infância de Wilhelm Reich

Obra da psicóloga Ana Clara Pequeno explora raízes do pensador para explicar suas críticas ao capitalismo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 18h00
Capa do livro Mecanismos Invisíveis de Controle Social de Ana Clara Pequeno. Uma mão clara insere engrenagens na cabeça de uma silhueta escura, simbolizando controle mental. O fundo é marrom e laranja.
Capa do livro 'Mecanismos Invisíveis de Controle Social' (Reprodução/Divulgação)
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A psicóloga Ana Clara Pequeno está lançando seu primeiro livro, “Mecanismos Invisíveis de Controle Social”. A obra é o resultado de uma imersão nos arquivos do Wilhelm Reich Museum, nos Estados Unidos.

O livro resgata a infância dramática do psiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich na antiga Galícia (território que hoje faz parte da Ucrânia), em uma época marcada pelo autoritarismo e pelo suicídio de sua mãe.

A partir daí, explica as sementes de sua revolta contra a moral burguesa e sua luta contra o fascismo.

Buscando fugir de visões caricatas, a publicação analisa como a construção social e política da obra de Reich continua útil para diagnosticar os males do capitalismo.

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O lançamento será dia 7 na Casa Tao, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30, e dia 14, no Instituto Dasein, em São Paulo, a partir das 16h.

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