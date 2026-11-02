Livro mergulha na infância de Wilhelm Reich

A psicóloga Ana Clara Pequeno está lançando seu primeiro livro, “Mecanismos Invisíveis de Controle Social”. A obra é o resultado de uma imersão nos arquivos do Wilhelm Reich Museum, nos Estados Unidos.

O livro resgata a infância dramática do psiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich na antiga Galícia (território que hoje faz parte da Ucrânia), em uma época marcada pelo autoritarismo e pelo suicídio de sua mãe.

A partir daí, explica as sementes de sua revolta contra a moral burguesa e sua luta contra o fascismo.

Buscando fugir de visões caricatas, a publicação analisa como a construção social e política da obra de Reich continua útil para diagnosticar os males do capitalismo.

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O lançamento será dia 7 na Casa Tao, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30, e dia 14, no Instituto Dasein, em São Paulo, a partir das 16h.