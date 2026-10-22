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Cultura

Livro infantil aborda poder popular e organização coletiva de maneira lúdica

'Nenhum rei', que será lançado no sábado, discute relações de poder de forma acessível para crianças

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 18h30
Capa do livro Nenhum Rei com ilustração de uma pessoa de costas, com cabelo preto e pele clara, olhando para cima. Acima de sua cabeça, uma coroa amarela de papel recortado com tesoura.
Capa do livro infantil 'Nenhum rei' (Reprodução/Divulgação)
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O livro infantil “Nenhum rei” apresenta de forma lúdica uma reflexão sobre autonomia popular, participação das pessoas na vida pública e relações de poder.

A história mostra uma cidade em que o rei oferece respostas que não atendem às necessidades de seus moradores, até que a população percebe que pode se organizar entre si.

A obra foi escrita por Eliandro Rocha e ilustrada por Ana Thomas Terra. O lançamento será no sábado, às 15h, na unidade da Livraria da Vila do bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e roda de conversa com o autor e a ilustradora. As crianças também serão convidadas a participar de uma oficina artesanal, em que irão confeccionar suas próprias coroas, inspiradas naquela utilizada pelo rei da história.

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“O livro mostra que é possível dialogar com as crianças sobre os mais diversos assuntos. Até temas mais densos, como a política, podem ser traduzidos para o universo infantil de maneira lúdica e acessível. A história, então, se torna um convite para que os leitores mais jovens reflitam sobre a realidade ao seu redor e percebam a importância da participação social e da construção coletiva”, explica Eliandro Rocha.

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