Livro infantil aborda poder popular e organização coletiva de maneira lúdica

O livro infantil “Nenhum rei” apresenta de forma lúdica uma reflexão sobre autonomia popular, participação das pessoas na vida pública e relações de poder.

A história mostra uma cidade em que o rei oferece respostas que não atendem às necessidades de seus moradores, até que a população percebe que pode se organizar entre si.

A obra foi escrita por Eliandro Rocha e ilustrada por Ana Thomas Terra. O lançamento será no sábado, às 15h, na unidade da Livraria da Vila do bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e roda de conversa com o autor e a ilustradora. As crianças também serão convidadas a participar de uma oficina artesanal, em que irão confeccionar suas próprias coroas, inspiradas naquela utilizada pelo rei da história.

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“O livro mostra que é possível dialogar com as crianças sobre os mais diversos assuntos. Até temas mais densos, como a política, podem ser traduzidos para o universo infantil de maneira lúdica e acessível. A história, então, se torna um convite para que os leitores mais jovens reflitam sobre a realidade ao seu redor e percebam a importância da participação social e da construção coletiva”, explica Eliandro Rocha.