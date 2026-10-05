Livro inédito publicará diário pessoal de Papa Francisco

Em 24 de novembro, os escritos de Jorge Mario Bergoglio – o Papa Francisco – serão publicados em O Diário Pessoal do Papa Francisco, livro escrito pelo cardeal Víctor Manuel Fernández e lançado pela Livraria Editora Vaticana. A obra abordará a trajetória do pontífice entre 13 de março de 2013 até sua morte, em 21 de abril de 2025, com publicação prevista em 94 países e tradução para cinco idiomas: italiano, espanhol, inglês, português e francês.

O religioso morreu aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca irreversível. Ao longo do texto, serão apresentadas anotações feitas pelo Papa Francisco entre 20 de dezembro de 1992 e 18 de agosto de 2024, oferecendo aos fiéis uma visão mais íntima de sua vida pessoal.

Em entrevista ao Vatican News, portal oficial de informações da Santa Sé, o diretor editorial do dicastério para Comunicação, Andrea Tornielli, reforçou a importância da obra: “Com este livro, que acreditamos poderá ser apreciado por leitores em todo o mundo, poderemos conhecer ainda mais a interioridade do pontífice argentino”, disse.

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