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Cultura

Livro explica por que a sociedade moderna vive uma obsessão constante de sempre tentar acertar

'Escolhas – Uma visão Realista', do filósofo Pedro de Medeiros, questiona a pressão por decisões impecáveis e propõe uma visão mais realista sobre a vida

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 18h30 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h57
Livro vermelho Escolhas: Uma Visão Realista de Pedro de Medeiros, com capa que simula um tabuleiro de damas preto e branco. Algumas casas brancas contêm ícones: pessoas, coração, maleta, cruz e cifrão. O número 70 está na parte inferior direita
Livro explica porque a sociedade moderna vive uma obsessão constante de sempre tentar acertar (Divulgação/Divulgação)
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Livro explica por que a sociedade moderna vive uma obsessão constante de sempre tentar acertar Priorize VEJA no Google

A sociedade contemporânea vive sob o estigma do mito da escolha perfeita. Em cada clique nas redes sociais ou em cada vitrine de livraria, a promessa de uma vida sem erros surge como o objetivo supremo do ser humano moderno. No entanto, essa busca incessante pela decisão impecável cobra um preço alto da saúde mental coletiva.

O filósofo Pedro de Medeiros propõe em sua obra “Escolhas: Uma Visão Realista” uma quebra desse paradigma ao expor a fraude que sustenta tal obsessão.

O autor defende que a pressão para que cada movimento seja estratégico e bem-sucedido cria uma paralisia silenciosa. Muitas vezes, o indivíduo se vê diante de encruzilhadas triviais ou profundas com o mesmo temor: o medo do erro irreversível. Essa insegurança, segundo Pedro, é fruto de uma cultura que ignora as variáveis biológicas, sociais e culturais que já moldam grande parte de nossa trajetória antes mesmo de tomarmos consciência delas. Para ele, é fundamental reconhecer que a liberdade absoluta é um conceito teórico que raramente se traduz na prática cotidiana de forma pura.

Esse cenário, afirma o filósofo, é o terreno onde a frustração germina, alimentada por discursos motivacionais que Medeiros critica abertamente.

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Ao abandonar a carga de sempre precisar estar “certo” sob a ótica alheia, o indivíduo redescobre a liberdade de ser quem é. “Escolhas: Uma Visão Realista” não oferece respostas prontas, mas provoca o pensamento crítico necessário para enfrentar os dilemas do dia a dia com maior clareza e menos ansiedade.

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