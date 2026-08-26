Livro escancara relação entre a prática da misoginia e o avanço da extrema-direita no país
Em obra, pesquisadora Bruna Camilo revela como o comportamento misógino se tornou uma estratégia política organizada
Como desdobramento de sua tese, a pesquisadora Bruna Camilo está à frente do livro “Machosfera – Quando a misoginia vira política”, que será lançado oficialmente nesta quarta-feira em Brasília.
A obra escancara a relação entre a prática da misoginia e o avanço da extrema-direita no país nos últimos anos e mostra como esse comportamento passou de uma postura individual para uma estratégia política organizada.
Com prefácio e posfácio das professoras Lola Aronovich e Mariana Valente, respectivamente, o livro mapeia práticas e redes de ódio, mostrando como o comportamento tem sido amplificado por redes sociais e desinformação.
A obra expõe ainda como o discurso misógino foi não apenas incorporado, como normalizado e utilizado na campanha presidencial de 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi escolhido pelos eleitores.
Mais do que analisar e denunciar o que vem acontecendo, a autora busca contribuir, a partir do livro, com a desnaturalização da misoginia como linguagem política.