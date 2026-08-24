Livro ensina como inserir empresas no mercado global

O empresário Claudio Santos irá lançar no próximo mês o livro “O Código da Internacionalização — Como preparar a sua empresa para competir e crescer no mercado global”. A obra foi pré-lançada em 10 de agosto e é o seu terceiro título pela Editora Gente.

O livro tem prefácio de Luis Justo, CEO Global do Rock In Rio, e detalha o processo e os desafios de internacionalização de uma empresa. Santos está à frente do Next Group, holding de tecnologia e negócios formada por mais de 18 companhias.

Para o autor, o processo começa dentro da própria organização, com a preparação da liderança, da estrutura e da proposta de valor para atuar em diferentes mercados.

“Internacionalização não começa no aeroporto. Começa dentro da empresa. Antes de pensar em qual país entrar, o empresário precisa entender se o negócio, a liderança, a proposta de valor e a estrutura estão preparados para competir em outro mercado”, afirma.

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No livro, Claudio reúne parte dos aprendizados acumulados ao longo de sua trajetória e defende que oportunidades não dependem apenas de circunstâncias favoráveis, mas podem ser construídas a partir de relacionamentos, conhecimento e execução.

“Eu acredito muito menos em negócios construídos de maneira isolada e muito mais na capacidade de conectar pessoas, empresas, conhecimento e mercados. Muitas vezes, a oportunidade já existe. O que falta é construir a ponte entre as partes certas”, diz.