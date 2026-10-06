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Cultura

Livro defende romper tabus corporativos e valorizar emoção no trabalho

'Fragmentos de uma vida sem crachá' foi escrito pelo psicólogo e consultor Joca Correia

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 18h30
Capa de livro com título Fragmentos de uma vida sem crachá e subtítulo O que as pessoas vivem mas não contam. Um crachá transparente quebrado, com luz dourada emanando do centro, flutua sobre um escritório moderno com janelas grandes e vista para uma cidade à noite. O nome do autor, Joca Correia, aparece na parte inferior
Livro 'Fragmentos de uma vida sem crachá', de Joca Correia (Reprodução/Divulgação)
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O psicólogo e consultor Joca Correia está lançando o livro “Fragmentos de uma vida sem crachá”, com reflexões reunidas em quatro décadas no ambiente empresarial. A obra busca questionar tabus do mercado de trabalho e tratar de temas que muitas vezes são pouco explorados nos discursos institucionais.

Um deles é o tratamento da emoção como empecilho. Segundo o autor, muitos gestores chegam ao topo guiados por comandos automáticos, como não demonstrar fraqueza, agradar a todos ou trabalhar até a exaustão.

Correia defende, contudo, que o sentimento e a performance são complementares e que falar disso em um ambiente focado em números não significa fragilidade.

O livro também trata sobre o medo corporativo e uma falsa harmonia mantida pela omissão. O texto alerta que o silêncio diante de conflitos não preserva a equipe, mas deteriora o clima interno e defende conversas transparentes.

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Correia também aborda transformações tecnológicas e afirma que o avanço da inteligência artificial não elimina a relevância do fator humano.

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