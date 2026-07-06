🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Cultura

Na eliminação do Brasil na Copa, Ancelotti não seguiu os conselhos do próprio livro

Obra escrita pelo técnico italiano ganhou nova edição semanas antes de derrota para a Noruega

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 14h38 | Atualizado em 6 jul 2026, 16h17
Homem idoso de cabelos grisalhos, óculos pretos e terno escuro com gravata azul, olhando para a esquerda com expressão séria, em um ambiente esportivo desfocado
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/AFP)
Continua após publicidade
Na eliminação do Brasil na Copa, Ancelotti não seguiu os conselhos do próprio livro Priorize VEJA no Google
Capa do livro Liderança Tranquila de Carlo Ancelotti. O título está em preto sobre fundo azul, com uma faixa laranja texturizada e um retângulo branco no centro. Abaixo, o nome do autor em branco sobre fundo verde texturizado, seguido por uma citação de PVC, comentarista esportivo, e o selo Planeta Estratégia
Técnico da seleção brasileira publicou obra sobre postura que o transformou em um dos treinadores mais vitoriosos da história (Planeta/Divulgação)

No final de junho, poucas semanas antes da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, em partida contra a Noruega neste domingo, 5, os conselhos do italiano Carlo Ancelotti voltaram às estantes brasileiras com uma nova edição do livro Liderança Tranquila.

Publicado no exterior há dez anos, em 2016, a obra do técnico da seleção brasileira chegou por aqui em 2018, pela Editora Grande Área, e foi reeditado no mês passado pela Planeta. O texto escrito em parceria com os autores Chris Brady e Mike Forde foca no método de gestão do treinador, conhecido pelo diálogo e calma no trato com os seus subordinados.

“O livro apresenta personagens, desafios e decisões que moldaram a vida do atual técnico da seleção brasileira, apresentando um relato inspirador sobre liderança eficaz, desempenho impecável e como aplicar essa filosofia no esporte, nos negócios e na vida”, atesta o anúncio da obra.

Continua após a publicidade

Para a tristeza dos brasileiros, o Ancelotti alardeado no livro, e que se fez presente na Europa durante a carreira vitoriosa, não apareceu no jogo contra a Noruega — pelo contrário. Pressionado por resultado depois de um pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães e de um gol cara a cara perdido por Endrick, o italiano cedeu à pressão popular e fez mudanças inglórias apostando na individualidade: foi depois da substituição de Martinelli e Rayan por Neymar e Danilo Santos que o escrete desandou de vez, cedendo espaço para que Haaland brilhasse implacável, balançando a rede por duas vezes. Quando Neymar surgiu para diminuir de pênalti, já não havia tempo para mais nada.

Siga
Continua após a publicidade

O placar selou o destino torpe da seleção brasileira nos Estados Unidos — a canarinha não caia tão cedo na Copa do Mundo desde 1990, quando foi elimina na Itália pela Argentina, nas oitavas de final daquele torneio. Sinal de que a liderança tranquila e a confiança no próprio esquema — que sobrou contra o Japão para virar o jogo, e fez de Ancelotti um dos técnicos mais vitoriosos do mundo — não deu as caras contra os nórdicos, em um final de semana infame para o futebol brasileiro.

Publicidade
TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo
livro
seleção brasileira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).