Livro apresenta fábula existencial para discutir sucesso e busca por sentido

O romance de estreia do empresário Marcelo Neri, “O Tabuleiro da Existência”, mistura ficção e desenvolvimento pessoal e é destinado a profissionais que se perderam no desempenho e buscam sentido.

Depois de décadas atuando no setor portuário internacional, Neri percebeu que sua vida já não correspondia ao que ansiava. Encontrou respostas para suas inquietações na psicologia, filosofia, neurociência e espiritualidade. O livro agora busca representar essa virada.

A obra mostra a história de Dante Valente, empresário milionário que, apesar de suas conquistas materiais, é infeliz. Após morrer em um acidente aéreo, o protagonista é transportado para um campo quântico, espécie de umbral, onde passará por um teste para decidir qual será seu destino no plano espiritual.

O teste consiste em atravessar um “imenso tabuleiro suspenso no infinito”, repleto de desafios. Para isso, ele contará com a ajuda de três figuras arquetípicas: o filósofo, representando uma parte do protagonista que “anseia por conhecimento para além das aparências superficiais”; o terapeuta, aquele que “compreende as cicatrizes invisíveis”; e o espiritualista, símbolo da ponte entre mundos, “expressão daquilo que conecta todas as coisas a uma teia invisível de significado”.