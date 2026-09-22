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Cultura

Livro apresenta fábula existencial para discutir sucesso e busca por sentido

'O Tabuleiro da Existência' é romance de estreia do empresário Marcelo Neri

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 18h30 | Atualizado em 23 set 2026, 10h37
Homem de pele clara, cabelo escuro e terno azul-marinho com gravata azul clara, braços cruzados, olhando para frente com expressão séria, em frente a um porto com navios e guindastes desfocados
O empresário Marcelo Neri  (./Divulgação)
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O romance de estreia do empresário Marcelo Neri, “O Tabuleiro da Existência”, mistura ficção e desenvolvimento pessoal e é destinado a profissionais que se perderam no desempenho e buscam sentido.

Depois de décadas atuando no setor portuário internacional, Neri percebeu que sua vida já não correspondia ao que ansiava. Encontrou respostas para suas inquietações na psicologia, filosofia, neurociência e espiritualidade. O livro agora busca representar essa virada.

A obra mostra a história de Dante Valente, empresário milionário que, apesar de suas conquistas materiais, é infeliz. Após morrer em um acidente aéreo, o protagonista é transportado para um campo quântico, espécie de umbral, onde passará por um teste para decidir qual será seu destino no plano espiritual.

O teste consiste em atravessar um “imenso tabuleiro suspenso no infinito”, repleto de desafios. Para isso, ele contará com a ajuda de três figuras arquetípicas: o filósofo, representando uma parte do protagonista que “anseia por conhecimento para além das aparências superficiais”; o terapeuta, aquele que “compreende as cicatrizes invisíveis”; e o espiritualista, símbolo da ponte entre mundos, “expressão daquilo que conecta todas as coisas a uma teia invisível de significado”.

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