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Cultura

Livro analisa os custos ocultos do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek

Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza desafiam a visão popular sobre o impacto econômico de JK

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 18h01 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h25
Dois livros empilhados com capa bege e título JUSCELINO em vermelho. A capa mostra uma ilustração de um homem de terno com o braço direito levantado, sobre uma estrutura arquitetônica. Abaixo do título, lê-se UMA CRÍTICA AO DESENVOLVIMENTISMO e os autores LUCAS BERLANZA ANTÔNIO CLARET JR
Releitura crítica do legado econômico de Juscelino Kubitschek (.//Divulgação)
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Os autores Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza revisitam o impacto econômico duradouro da presidência de JK no livro “Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento”. A obra é norteada por uma questão central: será que o legado econômico dos anos de Juscelino Kubitschek foi tão positivo quanto a memória coletiva costuma retratar?

A provocação joga luz sobre o que os autores identificam como as consequências negativas do modelo nacional-desenvolvimentista. O argumento apresentado é de que o ex-presidente foi o responsável por consolidar práticas como intervencionismo estatal excessivo, protecionismo e descontrole das contas públicas.

Os pilares econômicos dos “50 anos em 5” são questionados e apontados pela dupla como as verdadeiras raízes da instabilidade fiscal que, mesmo em 2026, ainda desafia a economia brasileira, trazendo à tona o debate sobre os limites do papel do Estado e dos incentivos públicos.

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Ficha Técnica

  • Título: Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento

  • Editora: LVM Editora

  • Data de publicação: 25 de maio de 2026

  • Edição:

  • Idioma: Português

  • Número de páginas: 224 páginas

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Juscelino Kubitschek
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