Livro analisa os custos ocultos do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek
Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza desafiam a visão popular sobre o impacto econômico de JK
Os autores Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza revisitam o impacto econômico duradouro da presidência de JK no livro “Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento”. A obra é norteada por uma questão central: será que o legado econômico dos anos de Juscelino Kubitschek foi tão positivo quanto a memória coletiva costuma retratar?
A provocação joga luz sobre o que os autores identificam como as consequências negativas do modelo nacional-desenvolvimentista. O argumento apresentado é de que o ex-presidente foi o responsável por consolidar práticas como intervencionismo estatal excessivo, protecionismo e descontrole das contas públicas.
Os pilares econômicos dos “50 anos em 5” são questionados e apontados pela dupla como as verdadeiras raízes da instabilidade fiscal que, mesmo em 2026, ainda desafia a economia brasileira, trazendo à tona o debate sobre os limites do papel do Estado e dos incentivos públicos.
A obra já está disponível para compra nos formatos digital e físico.
Ficha Técnica
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Título: Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento
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Editora: LVM Editora
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Data de publicação: 25 de maio de 2026
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Edição: 1ª
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Idioma: Português
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Número de páginas: 224 páginas