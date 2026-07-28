Livro analisa os custos ocultos do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek

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O livro “Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento” de Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza revisita a presidência de JK, questionando seu legado econômico. A obra provoca sobre as consequências negativas do modelo nacional-desenvolvimentista, apontando-o como origem da instabilidade fiscal brasileira.

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Os autores Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza revisitam o impacto econômico duradouro da presidência de JK no livro “Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento”. A obra é norteada por uma questão central: será que o legado econômico dos anos de Juscelino Kubitschek foi tão positivo quanto a memória coletiva costuma retratar?

A provocação joga luz sobre o que os autores identificam como as consequências negativas do modelo nacional-desenvolvimentista. O argumento apresentado é de que o ex-presidente foi o responsável por consolidar práticas como intervencionismo estatal excessivo, protecionismo e descontrole das contas públicas.

Os pilares econômicos dos “50 anos em 5” são questionados e apontados pela dupla como as verdadeiras raízes da instabilidade fiscal que, mesmo em 2026, ainda desafia a economia brasileira, trazendo à tona o debate sobre os limites do papel do Estado e dos incentivos públicos.

A obra já está disponível para compra nos formatos digital e físico.

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Ficha Técnica

Título: Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimento

Editora: LVM Editora

Data de publicação: 25 de maio de 2026

Edição: 1ª

Idioma: Português

Número de páginas: 224 páginas