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Cultura

Livro analisa o avanço do autismo em terras indígenas e os gargalos de diagnóstico nas aldeias

Pesquisa investiga como barreiras geográficas e culturais dificultam atendimento a estudantes com TEA

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 18h30 | Atualizado em 9 nov 2026, 18h42
Capa do livro Autismo em Terras Indígenas, com fundo verde-escuro. Título em branco, abaixo do nome dos autores Priscila Henrique de Oliveira e Lucelmo Lacerda de Brito. Na parte inferior, silhueta de perfil de uma cabeça humana preenchida com padrões geométricos coloridos, em tons de vermelho, laranja, amarelo e azul, remetendo à arte indígena. No canto inferior direito, o logo da editora Jurua.
 (///Divulgação)
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Livro analisa o avanço do autismo em terras indígenas e os gargalos de diagnóstico nas aldeias Priorize VEJA no Google

A obra “Autismo em Terras Indígenas” analisa os crescentes registros educacionais de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em comunidades originárias brasileiras e os obstáculos enfrentados por esses grupos para obter diagnósticos médicos adequados, atendimento clínico especializado e acesso à educação inclusiva.

O livro é o resultado de um trabalho conjunto elaborado pelos pesquisadores Priscila Enrique de Oliveira e Lucelmo Lacerda de Brito, que examinaram dados do Censo Escolar entre 2010 e 2020, análises históricas e estudos de campo realizados com as comunidades indígenas Guarani (na Terra Indígena Ribeirão Silveira) e Karipuna (na Aldeia Manga).

Além de apresentar como a escassez de profissionais habilitados e as barreiras geográficas dificultam o diagnóstico nas aldeias, a publicação da Juruá Editora detalha, na prática, como o cuidado médico ocidental frequentemente se choca com a visão tradicional de saúde e comportamentos baseados na ancestralidade.

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Diante desses obstáculos, os autores defendem a adoção de políticas públicas que considerem a diversidade cultural e, ao mesmo tempo, fomentem a participação das lideranças indígenas, de modo que o conhecimento técnico-científico esteja em harmonia com as tradições dos povos originários.

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“Autismo em Terras Indígenas – Saúde, Educação e Interculturalidade com os Povos Originários” já está à venda no comércio eletrônico.

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