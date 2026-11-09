Livro analisa o avanço do autismo em terras indígenas e os gargalos de diagnóstico nas aldeias

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A obra “Autismo em Terras Indígenas” revela os crescentes desafios de diagnóstico, atendimento e educação inclusiva para crianças com TEA em comunidades originárias. O livro, fruto de pesquisa detalhada e estudos de campo, explora o choque entre visões de saúde e propõe políticas públicas que respeitem a cultura. Uma leitura fundamental.

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A obra “Autismo em Terras Indígenas” analisa os crescentes registros educacionais de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em comunidades originárias brasileiras e os obstáculos enfrentados por esses grupos para obter diagnósticos médicos adequados, atendimento clínico especializado e acesso à educação inclusiva.

O livro é o resultado de um trabalho conjunto elaborado pelos pesquisadores Priscila Enrique de Oliveira e Lucelmo Lacerda de Brito, que examinaram dados do Censo Escolar entre 2010 e 2020, análises históricas e estudos de campo realizados com as comunidades indígenas Guarani (na Terra Indígena Ribeirão Silveira) e Karipuna (na Aldeia Manga).

Além de apresentar como a escassez de profissionais habilitados e as barreiras geográficas dificultam o diagnóstico nas aldeias, a publicação da Juruá Editora detalha, na prática, como o cuidado médico ocidental frequentemente se choca com a visão tradicional de saúde e comportamentos baseados na ancestralidade.

Diante desses obstáculos, os autores defendem a adoção de políticas públicas que considerem a diversidade cultural e, ao mesmo tempo, fomentem a participação das lideranças indígenas, de modo que o conhecimento técnico-científico esteja em harmonia com as tradições dos povos originários.

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“Autismo em Terras Indígenas – Saúde, Educação e Interculturalidade com os Povos Originários” já está à venda no comércio eletrônico.