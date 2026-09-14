Lívian Aragão vive namoro discreto com médico 12 anos mais velho

Lívian Aragão, 27, chamou a atenção ao aparecer curtindo o Rock in Rio com o namorado, o médico Aurélio Vilar, 39, na noite deste sábado, 12. Com 12 anos de diferença, o casal mantém o relacionamento de forma discreta. Aurélio Vilar é oftalmologista e, apesar de ter se formado no Rio de Janeiro, é natural do Maranhão.

Até então, o relacionamento mais conhecido de Lívian Aragão foi o namoro com Nicolas Prattes. Os dois estiveram juntos quando ainda eram adolescentes, de 2013 a 2015.

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