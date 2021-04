Live da Osesp e mais 5 concertos para assistir no YouTube

Entre os prazeres interrompidos pela pandemia está a inenarrável sensação de ouvir uma orquestra ao vivo em um espaço de acústica adequada. A saída para não enferrujar os músicos e nem deixar os fãs de música clássica órfãos foi entrar na onda das transmissões on line, com desafios maiores do que de músicos de outros gêneros, que não demandam a proximidade de diversas pessoas em um palco.

Com a mudança do Plano São Paulo, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), que tem feito regularmente transmissões ao vivo no YouTube, volta a se apresentar presencialmente nesta quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, às 18h, e no sábado, 1º, às 16h30. Sob a regência de Neil Thomson, o programa deste final de semana terá a Sinfonia N. 5 de Tchaikovsky. O concerto digital também vai continuar, gravado às 18h, ele será transmitido nesta sexta-feira, às 20h30, pelo YouTube.

Assista a seguir uma seleção de concertos virtuais gratuitos, feitos nos últimos meses no Brasil e nos Estados Unidos, disponíveis no YouTube.

Beethoven – Sinfonias n. 4 e 5 – Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo)

O novo regente titular da Osesp, o suíço Thierry Fischer, mal teve tempo para se apresentar com a orquestra e já surgiu a pandemia. Finalmente em São Paulo, ele regeu a orquestra em um concerto na Sala São Paulo, gravado em 12 de fevereiro e exibido no YouTube final de março, tendo no programa Sinfonias n. 4 e 5 de Beethoven, em celebração aos 250 anos do compositor alemão.

Série Clássica Brasileira I – OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira)

Longe das salas de concerto, a Orquestra Sinfônica Brasileira organizou uma série de transmissões virtuais, com os músicos tocando em suas casas, da série Clássica Brasileira. No programa estão obras de Haydn, Mozart, Joaquim Callado e Rodrigo Cicchelli. Embora não seja a mesma coisa que ouvir a orquestra toda junta, o resultado é bastante satisfatório, transmitido em dezembro de 2020.

Série Sala Digital – Sala Cecília Meirelles – Orquestra Petrobras Sinfônica

A Orquestra Petrobras Sinfônica faz uma soberba apresentação de obras de Heitor Villa-Lobos, Ronaldo Miranda, Alexandre Levy, Edino Krieger e Mozart Camargo Guarnieri, com Erika Ribeiro ao piano e Priscilla Bomfim como regente convidada. A apresentação foi transmitida no início de março.

Anthony McGill – Met – Nova York

O clarinete titular da Filarmônica de Nova York, Anthony McGill, o primeiro músico negro desta orquestra, apresentou no Met um programa inspirado na migração da sua família no século XX do sul do país para Chicago. A apresentação foi feita tendo ao fundo pinturas de Kerry James Marshall, do acervo do museu. A apresentação foi transmitida no início de março.

Mendelssohn e Bernstein – Fischer Center – Nova York

O maestro Leon Botstein conduz a Orquestra Now pela Sinfonia N. 3 “Scottish”, de F. Mendelssohn, e a Serenade, de Bernstein. A apresentação conta com solista no violino Zongheng Zhang e foi transmitida em abril, direto do Fisher Center, no Bard College, no interior do Estado de Nova York.