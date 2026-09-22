Lionel Richie pausa turnê após ser submetido a cirurgia cardíaca

Lionel Richie, 77, foi submetido a uma cirurgia para tratar uma fibrilação atrial, condição que altera o ritmo dos batimentos cardíacos. A informação foi confirmada à revista People nesta terça-feira, 22, pelo representante do cantor.

Segundo o comunicado, o procedimento ocorreu conforme o esperado e Richie passa bem. “Lionel foi submetido a um procedimento comum para fibrilação atrial (FA). O médico disse que tudo correu perfeitamente. Lionel está ótimo, mas vai tirar um tempo de folga e voltará aos palcos em breve”, afirmou o representante.

A pausa acontece enquanto Richie realiza uma turnê pelos Estados Unidos ao lado do Earth, Wind & Fire. Por conta do procedimento, foram cancelados os shows que estavam previstos para 26 de setembro, em São Francisco; 30 de setembro, em Chicago; e 2 de outubro, em Columbus, Ohio.

As apresentações previstas para outubro, em Las Vegas, permanecem mantidas até o momento, mas novas informações sobre a agenda devem ser divulgadas posteriormente.

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A cirurgia acontece poucos meses depois de outro episódio envolvendo a saúde do cantor. Em junho, Richie passou mal durante uma apresentação em Saint Paul, nos Estados Unidos, e precisou ser levado a um hospital. Na ocasião, interrompeu o show e disse ao público que estava se sentindo “tonto” e “estranho”.

Em outro episódio recente, Richie também foi hospitalizado após um show em St. Louis, segundo informações do site TMZ. Na ocasião, ele teria apresentado dificuldades durante os momentos finais da apresentação e precisou de uma cadeira no palco para concluir a última música, All Night Long. Os médicos investigaram um possível quadro de desidratação.