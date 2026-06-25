Lionel Richie é levado para hospital às pressas após passar mal durante show

Durante o show de estreia da turnê Sing a Song All Night Long, o cantor Lionel Richie, de 77 anos, precisou ser levado às pressas para o hospital após sentir tontura. A apresentação acontecia na Grand Casino Arena, em St. Paul, nos Estados Unidos, e teve que ser interrompida na noite desta quarta-feira, 25, segundo o portal TMZ.

Richie precisou se sentar enquanto cantava a faixa Dancing on the Ceiling e pouco tempo depois avisou a plateia que estava se sentindo “tonto” e “estranho”. Após o cantor deixar o palco, um membro de sua produção informou ao público que ele não conseguiria finalizar a apresentação.

Vencedor de quatro Grammys, Lionel Richie virá ao Brasil em 19 de dezembro para um show em São Paulo, no estádio Nubank Parque (antigo Allianz Parque). O americano é ex-membro da banda The Commodores e dono de sucessos como Hello (1984), Stuck on You (1984) e Say You, Say Me (1985).

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