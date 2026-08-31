Lionel Richie é internado após show nos Estados Unidos, segundo portal

Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma UTI após realizar um show em St. Louis, nos Estados Unidos, segundo informações do site TMZ.

O cantor deu entrada em um hospital da cidade para realizar exames após apresentar certa limitação durante a apresentação, e os médicos investigam um possível quadro de desidratação. A expectativa, de acordo com o portal, é que ele receba alta já nesta terça-feira (1º).

Pessoas que estavam presentes no show foram ouvidas pela TMZ afirmaram que Richie apresentou dificuldades durante os momentos finais da apresentação. Na última música do show, All Night Long, o cantor teria pedido à equipe que levasse uma cadeira ao palco para que pudesse se sentar enquanto terminava o show.

O episódio acontece poucos meses depois de outro problema de saúde durante uma apresentação. Em junho, Richie passou mal durante um show em Saint Paul e precisou ser levado a um hospital. Na ocasião, o cantor interrompeu a apresentação e disse ao público que estava se sentindo “tonto” e “estranho”.

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Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o estado de saúde de Richie ou sobre os exames realizados no hospital.