Line-up do Coachella 2027: confira quem vai se apresentar no festival americano

O festival Coachella divulgou a programação de sua edição de 2027, que acontecerá nos fins de semana de 9 a 11 e 16 a 18 de abril, no Empire Polo Club, em Indio, na Califórnia, Estados Unidos. Entre os principais nomes anunciados estão Dua Lipa, Tame Impala e SZA, que encabeçam os três dias do evento. A lista de atrações também inclui Madonna, Daddy Yankee, Zara Larsson, Jisoo, do BLACKPINK, e a banda italiana Måneskin.

Dua Lipa será a atração principal das sextas-feiras, dias 9 e 16 de abril, quando também se apresentam Madonna, Steve Lacy, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder e Zara Larsson. Nos sábados, dias 10 e 17, o destaque será o projeto australiano Tame Impala, acompanhado de artistas como Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn e Måneskin.

A cantora americana SZA comandará os domingos, dias 11 e 18, que terão ainda apresentações de Don Toliver, Kygo, Becky G, BABYMONSTER, Tove Lo, Caroline Polachek e Jorja Smith. O porto-riquenho Daddy Yankee também aparece em destaque no cartaz, com a apresentação identificada como In the Desert.

Confira o line-up completo:

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Além dos shows, o festival anuncia a estreia de um projeto de Justice, intitulado Blinded by the Lights, no espaço The Bunker. A programação reúne artistas de diferentes gêneros, do pop e do rock à música eletrônica e ao hip-hop, mantendo a proposta do Coachella de combinar grandes nomes internacionais com atrações de diferentes cenas musicais.