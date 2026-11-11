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Cultura

Line-up do Coachella 2027: confira quem vai se apresentar no festival americano

Saiba quais serão as atrações do evento que acontece em abril do ano que vem, na Califórnia

Por Da Redação 11 nov 2026, 08h46 | Atualizado em 11 nov 2026, 08h53
Palco de show com estrutura rochosa em três níveis, iluminado por luzes vermelhas intensas. No nível superior, figuras dançam; no meio, um grupo maior de pessoas se movimenta; no nível inferior, músicos tocam bateria e percussão. Uma plateia escura, com celulares acesos, assiste ao espetáculo.
Karol G se apresenta no Coachella, em 12 de abril de 2026, em Indio, Califórnia, nos EUA (Christopher Polk/Billboard/Getty Images)
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O festival Coachella divulgou a programação de sua edição de 2027, que acontecerá nos fins de semana de 9 a 11 e 16 a 18 de abril, no Empire Polo Club, em Indio, na Califórnia, Estados Unidos. Entre os principais nomes anunciados estão Dua Lipa, Tame Impala e SZA, que encabeçam os três dias do evento. A lista de atrações também inclui Madonna, Daddy Yankee, Zara Larsson, Jisoo, do BLACKPINK, e a banda italiana Måneskin.

Dua Lipa será a atração principal das sextas-feiras, dias 9 e 16 de abril, quando também se apresentam Madonna, Steve Lacy, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder e Zara Larsson. Nos sábados, dias 10 e 17, o destaque será o projeto australiano Tame Impala, acompanhado de artistas como Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn e Måneskin.

A cantora americana SZA comandará os domingos, dias 11 e 18, que terão ainda apresentações de Don Toliver, Kygo, Becky G, BABYMONSTER, Tove Lo, Caroline Polachek e Jorja Smith. O porto-riquenho Daddy Yankee também aparece em destaque no cartaz, com a apresentação identificada como In the Desert.

Confira o line-up completo:

Pôster do festival Coachella com o logo no topo, seguido por nomes de artistas como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA e Daddy Yankee, organizados por dias. Abaixo, uma paisagem desértica com palmeiras e montanhas ao pôr do sol, e gramado verde em primeiro plano.
Line-up completo do Coachella 2027 (Coachella/Reprodução)
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Além dos shows, o festival anuncia a estreia de um projeto de Justice, intitulado Blinded by the Lights, no espaço The Bunker. A programação reúne artistas de diferentes gêneros, do pop e do rock à música eletrônica e ao hip-hop, mantendo a proposta do Coachella de combinar grandes nomes internacionais com atrações de diferentes cenas musicais.

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