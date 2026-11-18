Lina se emociona com a decisão de Rosenda: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta quarta-feira, 02/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 09 no ar dia 18, quarta-feira
Elias pede dinheiro a Celestina. Jacinta sente ciúmes de Gofredo com Cosminha. Rosenda anuncia a Lina que decidiu ir para São Paulo atrás de Severino. Lina se emociona com a decisão de Rosenda. Delfina discute com Aluísio por conta de Francisco. Lina conversa com Rosenda sobre Severino. Rosenda pede que Lina guarde o segredo de Águeda e Brícia. Raimundo e Natércia aconselham Almerindo sobre Rosenda. Otacília apresenta Lucijane a Cosminha e Saviana. Anamara chega para o velório de Padre Honório. A égua de Cesário se machuca durante uma competição, e Ismália pensa em um plano. Lucijane se interesse por Pastor Geison. Anamara e Cosminha se enfrentam. Um incêndio começa durante o velório de Padre Honório.