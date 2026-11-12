Lina questiona Almerindo: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta quarta-feira, 02/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 04 no ar dia 12, quinta-feira
Lina defende Raimundo perante Damaso. Almerindo cessa a confusão entre a moça e os rapazes, e constata que Damaso é o primogênito de Rosenda. Águeda estranha a conversa misteriosa entre Rosenda e Brícia. Almerindo exige que Raimundo vá atrás do gado que perdeu, e orienta Damaso a acompanhar o vaqueiro. Lina reclama da falta de compostura de Gofredo. Jacinta acusa Natércia de roubar as roupas de Gofredo. Ismália pede que Daniel revele tudo sobre as novas negociações de Cesário. Lina questiona Almerindo sobre seus sentimentos por Rosenda. Lourdes e Elias se preparam para negociar com Cesário. Ismália confronta Cesário sobre o negócio que deseja fechar.