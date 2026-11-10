Lina flagra Rosenda com Almerindo: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta terça-feira, 10/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 02 no ar dia 10, terça-feira
Raimundo confessa a Biró que admira Lina. Rosenda e seus filhos se preocupam com Lina por conta do mau tempo. Socorro diz a Almerindo que irá procurar Raimundo. Rosenda encontra Almerindo, que propõe mais uma vez se unir à moça. Lina conta a Raimundo sobre seu pai, e diz acreditar que o homem está vivo. Socorro flagra Raimundo com Lina, e as duas repreendem o rapaz. Socorro diz a Raimundo que ele nunca olhou para ela como faz para Lina. Lina flagra Rosenda com Almerindo.