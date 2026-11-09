Lina enfrenta Raimundo Gerardo: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta segunda-feira, 09/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 01 – dia 09, segunda-feira
Lina enfrenta Raimundo Gerardo no sertão. Rosenda pede a Almerindo mais prazo para quitar o aluguel de sua casa. Almerindo admira Rosenda, que sente falta de Severino. Águeda comenta com Brícia sobre o olhar de Almerindo para sua mãe. Rosenda afirma aos filhos que Severino está vivo. Cesário/Severino despista Ismália de seu passado. Raimundo tenta se aproximar de Lina. Águeda, Brícia, Damaso e Rosenda sentem falta de Lina. Almerindo estranha a demora de Raimundo. Lina confronta Raimundo.