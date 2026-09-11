Líder de esquadrilha fala sobre emoção de sobrevoar a Cidade do Rock

Responsável por uma das atrações que abrem os dias de programação do Rock in Rio, Alfredo Salvatore, 63, líder da Esquadrilha CÉU, falou sobre a emoção de sobrevoar a Cidade do Rock diante de milhares de pessoas. Mesmo após 14 anos de atividades e mais de 240 apresentações, ele garante que o festival continua provocando uma sensação especial. “O Rock in Rio, para a gente, é aquela adrenalina. É muito bom para a gente”, afirmou.

A participação da esquadrilha no evento deveria ser pontual. A repercussão, porém, fez os organizadores ampliarem a presença do grupo. “Fizeram a avaliação do nosso show aéreo e foi uma repercussão de 99% de satisfação. Então decidiram manter nos outros dias”, contou.

Neste ano, o mau tempo também virou desafio para os pilotos. Salvatore afirmou que a equipe precisou adaptar as manobras diante da chuva, do vento e da turbulência. “Hoje estava nublado, mas tinha muita turbulência. A gente tem que se virar”, disse.

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