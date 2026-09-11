Líder de esquadrilha fala sobre emoção de sobrevoar a Cidade do Rock
Alfredo Salvatore, da Esquadrilha CÉU, conta que apresentações mantêm a adrenalina mesmo após mais de 240 shows
Responsável por uma das atrações que abrem os dias de programação do Rock in Rio, Alfredo Salvatore, 63, líder da Esquadrilha CÉU, falou sobre a emoção de sobrevoar a Cidade do Rock diante de milhares de pessoas. Mesmo após 14 anos de atividades e mais de 240 apresentações, ele garante que o festival continua provocando uma sensação especial. “O Rock in Rio, para a gente, é aquela adrenalina. É muito bom para a gente”, afirmou.
A participação da esquadrilha no evento deveria ser pontual. A repercussão, porém, fez os organizadores ampliarem a presença do grupo. “Fizeram a avaliação do nosso show aéreo e foi uma repercussão de 99% de satisfação. Então decidiram manter nos outros dias”, contou.
Neste ano, o mau tempo também virou desafio para os pilotos. Salvatore afirmou que a equipe precisou adaptar as manobras diante da chuva, do vento e da turbulência. “Hoje estava nublado, mas tinha muita turbulência. A gente tem que se virar”, disse.
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