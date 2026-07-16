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Cultura

Liam Gallagher critica falta de ‘sabedoria das ruas’ em eliminação da Inglaterra na Copa

Astro do Oásis criticou o técnico Thomas Tuchel após derrota para a Argentina

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 09h48 | Atualizado em 16 jul 2026, 09h57
Liam Gallagher
O cantor Liam Gallagher durante show em Manchester, Inglaterra - 04/07/2017 (Dave Hogan/Getty Images)
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Liam Gallagher critica falta de ‘sabedoria das ruas’ em eliminação da Inglaterra na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Depois de ver Wonderwall embalar a Inglaterra na Copa, Liam Gallagher criticou a postura da seleção na eliminação para a Argentina nesta quarta-feira, 15. “A Inglaterra não vai ganhar uma Copa do Mundo até conseguirmos pegar a sabedoria das ruas. E isso vale para o treinador”, escreveu o astro do Oasis no X.

O cantor apontou ainda que o futebol do país está engessado, e fez um apelo para o futuro da equipe. “Está tudo muito técnico. Deixem as crianças correrem livres por aí”, atestou ele na rede, levantando um ponto que vale também para a seleção brasileira — que perdeu a ginga nos últimos anos.

A Inglaterra caiu na semifinal do torneio para a Argentina, depois de uma virada dos sulamericanos. A seleção de Thomas Tuchel abriu o placar no início do segundo tempo, mas recuou e deixou de pressionar a albiceleste depois do gol. Com posse de bola dominante, a atual campeã do mundo empatou aos 40 minutos, e virou o jogo nos acréscimos logo depois, com duas assistências de Lionel Messi.

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Com a derrota, a equipe de Jude Bellingham e Harry Kane voltam a campo no sábado para disputar o terceiro lugar com a França de Mbappé e Dembélé. No domingo, Argentina e Espanha se enfrentam na grande final.

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