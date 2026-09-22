Leticia Spiller mostra diário de obra em casa ‘bem menor’ com três andares
Atriz vai mudar de casa após 30 anos no mesmo bairro no Rio de Janeiro
Leticia Spiller irá mudar de casa, após 30 anos no mesmo bairro no Rio de Janeiro e, nesta terça-feira, 22, publicou um vídeo mostrando o local e contando as mudanças que fará no imóvel. O tour começou pelo térreo e o grande desafio, segundo a atriz, será organizar suas coisas no novo espaço. “Essa casa é bem menor que a minha atual, então a gente vai ter que fazer bastante coisa para caber nesse espaço novo. A começar pela cozinha, que é americana, integrada. Ela é muito pequena. A gente vai ter que otimizar esse espaço”, explicou.
O imóvel possui dois quartos, integrados a um terraço, que, segundo a atriz, são bem pequenos. Ela vai juntar os dois e criar um lounge para a filha adolescente, Stella, de 15. No quarto de Letícia, terá um closet e um grande guarda-roupa.
Já para o terceiro piso, ela tem um plano de criar um ambiente para relaxar: “Vou poder fazer meus ritos, meditar, receber os amigos e pegar um sol. Aqui tinha uma ‘piscina de boneca’. Eu optei por tirar. Não quero piscina num espaço tão pequeno. Quero ganhar espaço. Vamos ter uma ducha e uma ecosauna”. O local ainda vai contar com uma área gourmet e uma sala/quarto de hospedes para reunir as pessoas e ver TV.
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