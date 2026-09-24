Leticia e Juliano Cazarré anunciam que esperam o sétimo filho

Juliano Cazarré completa 46 anos nesta quinta-feira, 24, e celebrou o aniversário compartilhando uma novidade: ele e Leticia Cazarré, de 42, esperam pelo sétimo filho. Os dois já são pais de Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2. “Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro! A vida quer viver!”, escreveu.

Cazarré também aproveitou o espaço para pedir ajuda na escolha do nome do bebê, que é um menino. “Quem quiser ajudar a escolher o nome vota aí na enquete!”, disse. Na enquete, sugeriu os nomes Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório.

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