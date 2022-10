Leonardo DiCaprio faz nova ofensiva contra Bolsonaro na véspera da eleição

Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, que acontecerá no domingo, 30, Leonardo DiCaprio fez uma nova ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste sábado, 29, o astro de Hollywood publicou no Twitter uma mensagem em defesa da Amazônia e de apoio ao Brasil, sem citar o nome do político, o qual já alfinetou em outras vezes. “Neste fim de semana, as eleições no Brasil são uma oportunidade para os brasileiros determinarem o futuro de sua democracia e de suas florestas. A esperança de um futuro melhor é compartilhada por todos nós em apoio ao Brasil e à Amazônia”, escreveu o ator, que em maio já havia incentivado que jovens tirassem o título de eleitor para votarem contra Bolsonaro.

Neste fim de semana as eleições no Brasil são uma oportunidade para os brasileiros determinarem o futuro de sua democracia e de suas florestas. A esperança de um futuro melhor é compartilhada por todos nós em apoio ao Brasil e à Amazônia. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 29, 2022

Ativista que defende o meio ambiente, DiCaprio é um velho desafeto de Bolsonaro. Em 2020, o vencedor do Oscar usou as redes sociais para endossar a campanha Defund Bolsonaro, que pedia para que consumidores estrangeiros questionassem marcas e governos que se beneficiavam das políticas ambientais do presidente Jair Bolsonaro. A campanha internacional iniciada por ativistas brasileiras apontava a ineficiência do governo em preservar o meio ambiente, especialmente a Amazônia.