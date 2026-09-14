Leilão no Museu do Amanhã reúne obras de Vik Muniz e Adriana Varejão na abertura da ArtRio

Para marcar a abertura da ArtRio, a PRIO desembarca nesta quarta-feira no Museu do Amanhã e realiza a terceira edição do LEILÃO SPECTACULU, iniciativa beneficente realizada em parceria com a Arara em prol da escola de arte e tecnologia fundada por Gringo Cardia e Marisa Orth.

O evento reunirá cerca de 400 convidados em um pregão com obras doadas por nomes de peso das artes visuais, como Vik Muniz, Adriana Varejão, Ernesto Neto, Luiz Zerbini e Marcela Cantuária.

Do montante arrecadado, 80% serão revertidos para a manutenção e expansão das oficinas da Spectaculu no Cais do Porto, que capacita 150 jovens em situação de vulnerabilidade social por ano. Os outros 20% beneficiarão projetos sociais apoiados pela plataforma I LOVE PRIO, como Favela Brass, Instituto Reação, Instituto Dona de Si e Rede Cruzada.

O pregão será comandado por Jonas Bergamin e Peninha, da Bolsa de Arte. Para completar a experiência, a noite terá menu exclusivo assinado pela chef Roberta Pederneiras, e a carta de drinques contará com rótulos fornecidos por Diageo, Ambev e WoodWine. Para encerrar, Pretinho da Serrinha fará um show com participações de Djavan, Gilberto Gil, Fernanda Abreu e outros convidados.