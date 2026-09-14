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Cultura

Leilão no Museu do Amanhã reúne obras de Vik Muniz e Adriana Varejão na abertura da ArtRio

Evento reunirá cerca de 400 convidados em um pregão com obras doadas por nomes de peso das artes visuais

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 18h41 | Atualizado em 14 set 2026, 18h42
Duas obras de arte em fundo branco: à esquerda, seis linhas onduladas em tons de terracota sobre papel; à direita, um padrão de pequenos desenhos azuis sobre azulejo
Obras de Ernesto Araújo e Adriana Varejão serão leiloadas na abertura da ArtRio  (Divulgação/Divulgação)
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Leilão no Museu do Amanhã reúne obras de Vik Muniz e Adriana Varejão na abertura da ArtRio Priorizar nos meus resultados Google

Para marcar a abertura da ArtRio, a PRIO desembarca nesta quarta-feira no Museu do Amanhã e realiza a terceira edição do LEILÃO SPECTACULU, iniciativa beneficente realizada em parceria com a Arara em prol da escola de arte e tecnologia fundada por Gringo Cardia e Marisa Orth.

O evento reunirá cerca de 400 convidados em um pregão com obras doadas por nomes de peso das artes visuais, como Vik Muniz, Adriana Varejão, Ernesto Neto, Luiz Zerbini e Marcela Cantuária.

Do montante arrecadado, 80% serão revertidos para a manutenção e expansão das oficinas da Spectaculu no Cais do Porto, que capacita 150 jovens em situação de vulnerabilidade social por ano. Os outros 20% beneficiarão projetos sociais apoiados pela plataforma I LOVE PRIO, como Favela Brass, Instituto Reação, Instituto Dona de Si e Rede Cruzada.

O pregão será comandado por Jonas Bergamin e Peninha, da Bolsa de Arte. Para completar a experiência, a noite terá menu exclusivo assinado pela chef Roberta Pederneiras, e a carta de drinques contará com rótulos fornecidos por Diageo, Ambev e WoodWine. Para encerrar, Pretinho da Serrinha fará um show com participações de Djavan, Gilberto Gil, Fernanda Abreu e outros convidados.

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