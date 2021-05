Leilão literário para compra de vacina tem livro assinado por J.K Rowling

Que tal emprestar o seu nome a um personagem do próximo livro de Sarah Pinborough, autora do sucesso da Netflix Por Trás de Seus Olhos? Essa é uma das possibilidades oferecidas pelo Books For Vaccines, um leilão curioso que acontece até sexta-feira, 21, como uma forma de arrecadar fundos para a compra de vacinas em todo o mundo. A iniciativa inclui um exemplar da primeira edição do livro The Silkworm (O Bicho de Seda) assinado por J.K Rowling com o seu pseudônimo, Robert Galbraith, chamadas de vídeo com editores e até a possibilidade de escrever a dedicatória do próximo livro da britânica Jill Mansell.

Até o momento, a assinatura de J.K está na casa dos 500 euros, um valor relativamente baixo considerando o tamanho da autora (e desconsiderando a conversão para o real, algo em torno de 3.200 reais). Entre os prêmios mais concorridos está uma consulta particular com o agente literário Jonny Geller, responsável pela publicação de autores de sucesso, como o mestre do suspense John Le Carré — até o momento, o encontro está sendo leiloado por 1.600 euros. Outra opção é um box autografado da série de romance histórico Wolf Hall, de Hilary Mantel, que está na casa dos 800 euros. A idealizadora do projeto, a autora e agente Phoebe Morgan, também colocou à disposição da iniciativa uma análise editorial personalizada das primeiras 10.000 palavras de um romance.

“A pandemia tem sido dura para muitos de nós mas enquanto a situação melhora no Reino Unido, parece errado celebrar isso sem pensar naqueles que estão passando agora pela pior fase do vírus”, diz um trecho publicado no site.

Os materiais disponibilizados foram doados por autores e intuições do mercado editorial, que se movimentaram para ajudar na arrecadação. “Estamos procurando por doações de livros, cópias autografadas, conversa com autores, pedaços de manuscritos, mentorias ou qualquer coisa que tenha relação com livros”, descreve o site.

Ao final do leilão, os vencedores receberão um e-mail com a confirmação de compra, e efetuarão o pagamento direto para a Care International. Os prêmios físicos, como exemplares autografados ou assinaturas, são restritos a moradores do Reino Unido, mas a compra de atividades online, como telefonemas com autores, vídeochamadas com escritores ou a análise manuscritos pode ser feita de qualquer lugar do mundo.

Segundo o The Guardian, a iniciativa arrecadou cerca de 23.000 euros até o momento, que serão revertidos para a Care International, uma organização que apoia a distribuição de vacinas para países subdesenvolvidos. A iniciativa é nobre, mas o valor é irrisório e escancara a situação dramática que os países mais pobres enfrentam na busca pelo imunizante.

“A situação da Índia é de cortar o coração e a desigualdade na distribuição de vacinas é muito injusta”, declarou a idealizadora da iniciativa ao jornal.

A Índia está passando por uma onda violenta da doença e suspendeu as exportações de doses em março para priorizar a sua população. Com isso, o Covax, consórcio formado para distribuir vacinas para os países mais pobres, ficou sem seu principal fornecedor. A UNICEF, que distribui as vacinas do conselho, fez um apelo aos países do G7 e da União Europeia para que doem os seus excedentes e ajudem a diminuir a dificuldade de acesso aos imunizantes.