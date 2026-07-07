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Cultura

Leilane Neubarth deixa a Globo após 47 anos de casa: “Levo comigo as lembranças”

Apresentadora da GloboNews se despediu do público nesta terça-feira, 7

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 7 jul 2026, 15h00
A jornalista Leilane Neubarth
A jornalista Leilane Neubarth (@leilaneneubarth/Instagram)
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A apresentadora da GloboNews Leilane Neubarth anunciou sua saída da Globo na tarde desta terça-feira, 7, após 47 anos de casa, alegando que vai deixar o jornalismo diário de lado para se dedicar a outros projetos, mas sem abandonar a profissão de vez. “Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte. Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora. Foram algumas gerações de brasileiros, muita gente que me viu crescer como profissional e me acompanhou em diversas fases. E essa relação que nós construímos, o compromisso com os fatos, a transparência, a verdade nas palavras e no olhar. Essa cumplicidade seria quebrada se eu não comunicasse a vocês o novo capítulo que eu decidi escrever a partir de agora”, começou a jornalista.

Leilane negociou sua saída da Globo com a direção há alguns dias, quando manifestou sua vontade de desacelerar o ritmo de trabalho: “Depois de 47 anos, eu escolhi deixar o jornalismo diário. Foram milhares de edições, coberturas que marcaram a nossa memória. Momentos difíceis, momentos históricos, e também muitas histórias inspiradoras. O jornalismo dá esse privilégio raro: permite conhecer pessoas, lugares e realidades muito diferentes das nossas. E, no fim das contas, é isso que sempre deu sentido ao meu trabalho. Muito mais do que apresentar um telejornal, foi a oportunidade de ouvir, aprender e tentar contar essas histórias da melhor maneira possível. Portanto, essa não é, de forma alguma, uma despedida do jornalismo. Porque ele vive aqui dentro de mim”.

“A partir de agora, nós vamos nos ver em novas ocasiões, novos projetos e desafios. E eu encaro este momento exatamente dessa forma: com gratidão pelo que passou, e entusiasmo pelo que vem pela frente. Levo comigo as lembranças, os aprendizados, os amigos que fiz e a certeza de que o jornalismo diário vai fazer parte de quem eu sou para sempre”, concluiu a apresentadora que começou na Globo como estagiária em 1979. Leilane passou pelas bancadas do Jornal da Globo, Fantástico, Bom Dia Brasil, o Jornal da GloboNews, e recentemente apresentava o Conexão GloboNews.

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