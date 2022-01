Legado de Prince é avaliado em 163 milhões de dólares

Quase seis anos após a morte do cantor Prince, em 2016, a Justiça americana finalmente bateu o martelo a respeito do valor do espólio do artista. Inicialmente avaliada em 82,3 milhões de dólares (cerca de 453 milhões de reais), a herança do artista chegou a quase o dobro disso: 163,2 milhões de dólares (cerca de 898 milhões de reais).

O valor foi revelado após a IRS (a Receita Federal americana) afirmar que o espólio valia, de fato, essa soma milionária – o que significa um substancial aumento de impostos a serem pagos pelos herdeiros. A empresa Comerica Bank, que administra o legado do artista, discordou da avaliação e ameaçou processar a IRS. Os herdeiros, no entanto, pressionaram por um acordo rápido – já que um processo agora significaria mais atrasos na partilha dos bens.

Agora, os bens do artista serão entregues a três de seus irmãos, além da editora Primary Wave – que em agosto de 2021 comprou os direitos do catálogo do artista de outros três herdeiros. Prince não deixou testamento e não tinha filhos. A redistribuição dos bens deverá começar no próximo mês.

O catálogo é abrangente e conta com clássicos como Purple Rain, When Doves Cry e 1999. O cantor e compositor deixou ainda um vasto cofre com milhares de composições inéditas. No ano passado, por exemplo, saiu desse cofre o excelente álbum póstumo de inéditas Welcome 2 America, um dos melhores de sua carreira. O disco traz uma espantosa conexão de letras com o momento social e político do planeta: ele fala de racismo, hiper-exposição às tecnologias, fake news. Resta agora sonhar com o que esse vasto baú do artista ainda guarda.