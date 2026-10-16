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Cultura

Leandro Karnal relata tentativa de roubo em SP: ‘equilíbrio pessoal’

Episódio aconteceu durante o temporal que atingiu a cidade na quarta-feira, 14

Por Giovanna Fraguito 16 out 2026, 11h37 | Atualizado em 16 out 2026, 11h47
Leandro Karnal -
Leandro Karnal - (Reprodução/Divulgação)
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Leandro Karnal relata tentativa de roubo em SP: ‘equilíbrio pessoal’ Priorize VEJA no Google

O escritor e filósofo Leandro Karnal, 63, relatou ter sofrido uma tentativa de roubo durante o temporal que atingiu São Paulo na quarta-feira, 14. Segundo ele, dois homens em uma moto tentaram quebrar o vidro de seu carro em um congestionamento após sua saída do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital. De acordo com o relato, os homens não conseguiram quebrar o vidro, mas chutaram o retrovisor direito do veículo.

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“Ontem, 14/10, foi um dia de testar limites. Acordei às 3 da manhã e fui dar palestra em Goiás. O voo da volta chegou a Congonhas no momento do temporal. O aeroporto fechou e ficamos mais de uma hora no ar, fazendo círculos. Na internet víamos notícias da cidade inundada, com pessoas sobre os carros. Conseguimos aterrissar e peguei meu carro para voltar para casa. O trânsito estava muito lento. Dois homens em uma moto tentaram quebrar o vidro do meu carro. Não conseguiram, mas chutaram o retrovisor com raiva. Novo desafio: dirigir em meio ao engarrafamento sem o retrovisor direito, tentando adivinhar se novas motos ou outros veículos estavam na rota quando eu mudava de faixa. Levei 2h40 para um trajeto de cerca de 9 km. Há momentos em que o equilíbrio pessoal precisa se sobressair em meio à crise do mundo. Ontem foi um deles”, escreveu Karnal nas redes sociais.

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