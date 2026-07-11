Leandro é assediado: confira resumo de Coração Acelerado neste sábado, 11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 148 – sábado, 11
João Raul e Agrado cruzam seus olhares. Leandro é assediado por fãs, e Eduarda provoca o namorado. Gael leva Patricinha para o navio para fazer companhia para Naiane, e acaba preso na embarcação. Naiane sabota as malas de Agrado e Eduarda. Tino come um bombom adulterado e tem uma crise alérgica. Agrado estranha o sumiço de suas malas, e Bará suspeita. Naiane se irrita ao perceber que sua armação contra Agrado e Eduarda fracassou. João Raul canta em homenagem a Agrado.