Leandro e Agrado terminam: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 18
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 133 – quinta-feira, 18
Naiane e Alaorzinho se encontram. Adilson ameaça Walmir. Walmir descobre o segredo de Adilson. João Raul e Agrado se emocionam ao ouvir a versão final de sua música juntos. Leandro e Agrado terminam seu relacionamento. Adilson confessa seu segredo à população de Bom Retorno. Walmir garante a Irene que conseguirá retomar o controle de sua vida. João Raul se incomoda com as mudanças que Naiane faz em sua casa. Alertado por Irene, João Raul acompanha Walmir em sua primeira reunião no grupo de reabilitação.