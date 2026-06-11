Leandro desabafa com Palhares: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 129 – quinta-feira, 11
João Raul explica seu plano a Naiane, que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ana Castela e Gael curtem o momento juntos. Todos se envolvem com a eleição para a presidência do Grupo Amaral. Leandro desabafa com Palhares sobre a confissão de Eduarda. Rosinha revela a Agrado que Naiane se mudou para a mansão de João Raul. Rosalva e Leocádia pedem demissão a Zilá. Eduarda e Leandro trocam elogios durante sua viagem. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.