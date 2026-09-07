Leandra Leal passa aniversário fazendo publicidade no Rock in Rio

Leandra Leal decidiu comemorar o aniversário no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, com o show de Elton John. A atriz está acompanhada de uma amiga de infância e do marido, Guilherme. Ela realizou uma publicidade antes de se encontrar com os familiares. “A minha meia-noite eu vou passar aqui. Hoje é um dia muito bom (de Rock in Rio). Eu queria ter chegado até mais cedo. Tem Gilberto Gil, Jon Bastite, Elton John, Roupa Nova, muita gente”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)