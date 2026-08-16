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Cultura

Lázaro Ramos rouba a cena com dois papéis detestáveis no Festival de Gramado

Na 54ª edição do evento de cinema brasileiro, ator integra o elenco de 'Antártida' e 'Feito Pipa'

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 11h08
Homem negro de barba e dreadlocks sorri, vestindo jaqueta colorida com estampa geométrica laranja, rosa e roxa, levantando as mãos abertas com glitter nas palmas. Ao fundo, uma vitrine reflete pessoas e letreiros vermelhos WERT e ESTADA & CO
Lázaro Ramos na cerimônia da Calçada da Fama de Gramado  (Festival de Gramado/Divulgação)
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Lázaro Ramos rouba a cena com dois papéis detestáveis no Festival de Gramado Priorizar nos meus resultados Google

No ar como o vilão Jendal de A Nobreza do Amor, novela das 6 da Globo, Lázaro Ramos, 47, conseguiu roubar a cena com dois personagens ainda mais detestáveis em filmes exibidos no 54º Festival de Gramado, que acontece entre 14 e 22 de agosto de 2026. O ator participou do evento de cinema brasileiro para divulgar Antártida, uma superprodução dos Estúdios Globo, e Feito Pipa, drama delicado dirigido por Allan Deberton e escrito por André Araújo, ambos distribuídos pela Paris Filmes. 

Em Antártida, Ramos interpreta Vicente, o marido abusivo de Marina (Leandra Leal), vítima de violência doméstica. Na história criada por Claudia Jouvin, os dois estão separados e são funcionários de uma estação de pesquisa no lugar gélido e acabam confinados juntos no lugar quando ele não embarca no navio para ir embora dali. Enquanto ela tenta fugir do companheiro, que a chama de louca por ter ido embora de casa e deixado ele e o filho, ele faz de tudo para reatar o casamento. A relação piora ainda mais quando a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de estupro, e Vicente passa a ser suspeito do crime.

Já em Feito Pipa, Lázaro dá vida a Batista, o pai ausente do protagonista Gugu (Yuri Gomes), um menino que gosta de jogar futebol, soltar pipa, se maquiar e vestir roupas femininas. Após a morte da mãe de Gugu, o homem deixa o menino ser criado pela avó materna, Dilma (Teca Pereira, brilhante), e vai ficando cada vez mais incapaz de aceitar o jeito diferente do filho, que tem trejeitos afeminados.

Em ambos os papéis, Lázaro Ramos rouba a cena com dois personagens detestáveis, mas que fazem um retrato certeiro de duas figuras tão presentes na sociedade: o homem violento entre quatro paredes e o pai que pratica homofobia velada sem perceber. O ator mostra sua potência novamente.

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