Lázaro Ramos explora a masculinidade tóxica na TV e no cinema

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Lázaro Ramos, após anos recusando papéis estereotipados, abraça uma nova fase em sua carreira. Aos 47, o ator assume personagens complexos e antagonistas no cinema, como o marido abusivo de “Antártida”, e na TV, com seu primeiro vilão em “A Nobreza do Amor”. Ele busca provocar reflexão sobre a natureza humana.

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No início da carreira, Lázaro Ramos tomou uma decisão: mesmo na busca incessante por trabalho, o ator baiano recusou muitas oportunidades em que teria que usar uma arma de fogo em cena. Fez isso para não reforçar os estereótipos que atrelam a imagem de um homem negro à violência. “Queria provar que eu poderia ocupar o lugar do protagonista heroico, romântico, cômico”, disse o ator em entrevista a VEJA (leia abaixo). A necessidade também dizia respeito à parca diversidade na TV e no cinema brasileiros de então, entre o fim dos anos 1990 e começo dos 2000. “Muitas vezes eu era o único negro no ambiente, então, estrategicamente, tinha que ocupar o lugar mais necessário.”

Agora, aos 47 anos e com uma carreira consolidada, Ramos se deu o direito de interpretar figuras controversas e abertamente antagonistas: é o caso de Vicente, o marido abusivo do filme Antártida (Brasil, 2026), que acaba de chegar aos cinemas. Na trama, ambientada em uma estação de pesquisa no continente inóspito e gélido que batiza o longa, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de violência sexual. Ela não consegue identificar o agressor, logo, todos os homens da base são suspeitos — entre eles Vicente, que não é flor que se cheire: o personagem mantém um casamento tóxico e violento com outra cientista, vivida por Leandra Leal.

O papel no cinema encontra paralelo na TV, onde o ator interpreta o tirânico Jendal, na atual novela das 6 da Globo, A Nobreza do Amor — seu primeiro vilão na dramaturgia. Apesar dos tipos moralmente questionáveis se distanciarem e muito dos papéis solares de sua carreira, como o carismático Foguinho, da novela Cobras & Lagartos (2006), o baiano mantém a postura de escolher histórias que tenham algo a acrescentar à discussões pertinentes da sociedade. Em meio ao desejo de estudar faces complexas da masculinidade, ele se debruça sobre as frestas e imperfeições da natureza humana. Essa transição não foi um plano calculado para buscar o rótulo de vilão, mas um desdobramento natural de uma maturidade artística e física.

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Seu melhor trabalho nesse quesito se dá no belíssimo filme Feito Pipa, selecionado para representar o Brasil no Oscar de 2027, que deu a ele o prêmio de melhor ator coad­juvante no Festival de Gramado deste ano. Na produção, que estreia em 5 de novembro, ele interpreta um pai homofóbico que não aceita o filho queer Gugu (Yuri Gomes), um menino criado com liberdade para ser quem é pela avó Dilma (Teca Pereira). “Tento construir personagens que provoquem reflexão”, explicou ele, que, na vida real, é o pai orgulhoso de João Vicente, 15, e de Maria Antônia, 11, frutos do casamento de duas décadas com a atriz Taís Araujo. O sucesso desses papéis, segundo o próprio, reside na capacidade de fazer o público reprovar as atitudes na tela enquanto reconhece os mesmos conflitos no mundo real. Essa fase ainda prova que Ramos é versátil, capaz de causar empatia e pavor na mesma medida. Eis aqui o novo malvado favorito do público.

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“Sou um homem mais maduro”

Aos 47 anos, o baiano celebra o poder de escolha de papéis distantes dos mocinhos aos quais estava habituado.

Após anos evitando vilões, agora emendou três personagens antagonistas. O que o levou a essa mudança? Quando fui para a TV, eu tinha o desejo de provar que poderia ocupar o lugar do protagonista heroico, romântico e cômico, como foi o caso em Mister Brau (2015). Com A Nobreza do Amor, Antártida e Feito Pipa, eu aceitei os papéis por serem personagens de qualidade.

Explorar novas camadas sobre a masculinidade o atraiu nesses projetos? Sim, creio que sou um homem mais maduro hoje. Esses personagens começaram a chegar até mim e eu me interessei em pesquisar mais sobre esse outro lugar da masculinidade, o lado tóxico dela.

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Tem mais liberdade de escolha hoje em dia? Com certeza. Foi a construção dessa carreira que me permite a possibilidade de, hoje, navegar em outros mares.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013